دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب عالمياً

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. استقرار أسعار الذهب عالمياًاستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 41ر2023 دولار للأوقية (الأونصة). فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 في المائة إلى 10ر2030 دولار. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى 61ر25 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 2ر0 في المائة إلى 23ر1073 دولار، فيما انخفض البلاديوم 3ر0 في المائة إلى 58ر1548 دولار.

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