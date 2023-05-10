الإسترليني قرب أعلى مستوى والدولار يستقر

الإسترليني قرب أعلى مستوى والدولار يستقراستقر مؤشر الدولار الأمريكي في سوق العملات اليوم الثلاثاء، عند حوالي 101.44، متخليًا عن بعض مكاسبه المبكرة، بعدما أظهر مسح أنَّ أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة يشهد بعض التحسن.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فقد بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له، المسجل الجلسة الماضية عند 1.2668 دولار، فيما ارتفع الين الياباني ما يقارب 0.15 في المائة إلى 134.92 ين للدولار.

وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 في المائة إلى 6.9282 يوان للدولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.03 في المائة إلى 0.6783 دولار مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي سجله أمس الاثنين عند 0.6804 دولار.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 في المائة إلى 0.6340 دولار، لكنه لم يبتعد عن أعلى مستوياته البالغ 0.63585 دولار، والمسجل في الجلسة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة إلى 4.5 في المائة في إطار محاولاته لكبح أعلى مستوى للتضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة.