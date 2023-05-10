فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن إعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 10:26 صباحاً - حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والنساء.

وقالت الخارجية في بيان لها: “إن الإعلام العبري تحدث صراحة عن موافقة نتنياهو على جريمة قتل الأطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من تدني ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، فإنها ترى في تلك المواقف انعكاساً لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت الخارجية، أنها تابعت هذه الجريمة بتفاصيلها كافة مع الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا.

وطالبت المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.