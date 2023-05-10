رئيس كوب 28 يناشد التخلص التدريجي من انبعاثات الميثان بحلول 2030

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 10:26 صباحاً - قال سلطان الجابر الرئيس المعين لكوب 28، اليوم الأربعاء، إن قطاع النفط والغاز يجب أن يتخلص تدريجيا من انبعاثات غاز الميثان بحلول 2030.

وأشار خلال حديثه في مؤتمر لتكنولوجيا المناخ بأبوظبي، إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات تكنولوجية للتحول التدريجي إلى بدائل قابلة للنمو لا تتسبب في انبعاثات كربون.

من جانبها، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري، إن وقف إنتاج الوقود الأحفوري تدريجيا سيضر بالدول التي تعتمد إيراداتها عليه أو لا يمكنها بسهولة استخدام المصادر المتجددة بدلا منه.

وأبدت الوزيرة في مقابلة مع رويترز، أمس الثلاثاء، دعما للتخلص من انبعاثات الوقود الأحفوري تدريجيا باستخدام تقنيات الاحتجاز والتخزين مع تعزيز استخدام الطاقة المتجددة قائلة إن هذه الاستراتيجية تتيح للبلدان مكافحة الاحتباس الحراري مع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز والفحم.