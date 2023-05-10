عقد جلسة تحت شعار ”تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية لمنطقة الشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 03:29 مساءً - على هامش اعمال الدورة الـ(12) "لملتقى الاستثمار السنوي" (AIM) يوم الثلاثاء الموافق 952023، عقُدت جلسة تحت شعار "تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الواقع، الإمكانات والتحديات"، حيث شارك سعادة السفير الدكتور/علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية كمحاور، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء بالإضافة الي مسؤولين ورجال أعمال معنيين بالجوانب الاقتصادية.

شملت الجلسة عدت محاور منها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى موضوع تدفق الاستثمارات المباشر في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ركزت الجلسة على الاستراتيجيات المعتمدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وخاصة في القطاعات التالية: الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والشركات التقنية الناشئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخطط إعادة الإعمار.