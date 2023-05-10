الملك سلمان يبعث برسالة خطية لأمير قطر.. ما فحواها؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 06:29 مساءً - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمنت الرسالة دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، خلال استقبال أمير دولة قطر له بمكتبه في الديوان الأميري اليوم.

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وفي بداية الاستقبال نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أمير قطر، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل الشيخ تميم، السفير، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي مزيداً من الرفعة والنماء.

كما جرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.