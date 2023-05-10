الذهب يُحافظ على مكاسبه

الذهب يُحافظ على مكاسبهحافظ الذهب على مكاسبه، اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة نسبيا، إذ تراجع الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية متماشية مع التوقعات بشكل كبير مما عزز الرهانات على أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتا رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2035.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2042.70 دولار للأونصة، وفق رويترز.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% الشهر الماضي، وهو ما جاء وفق التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تغيرا طفيفا لتصل إلى 25.62 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1107.94 دولار وزاد البلاديوم 3.1% إلى 1618.26 دولار.