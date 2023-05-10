سلطنة عُمان تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 11:23 مساءً - أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانتها للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحامها لمدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية، واستنكارها البالغ لهذا التصعيد غير المبرر والذي يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وناشدت الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.