عقد الاجتماع 13 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 12:29 مساءً - تعقد إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب أعمال " الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب"، بتاريخ 11 مايو 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير لأعمال الدورة العادية 59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 19-20 مايو 2023 بجنيف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية (76) لمنظمة الصحة العالمية المقرر انعقادها خلال الفترة الممتدة من 21-30 مايو بجنيف.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الاجتماع يناقش عدداً من المواضيع الصحية الهامة وهى: الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل والذي يعد بند دائماً في اطار المواضيع المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والتي سيلقيها معالي وزير الصحة في الجمهورية اليمنية، وتنظيم مؤتمر ومعرض عربي الماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذي ستستضيفه مملكة البحرين.

كما أكدت السفيرة الدكتورة أنه في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية، سيعرض على معالي وزراء الصحة العرب موضوع التنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية الصحية، وكذلك سيناقش اللجنة الاستراتيجية الخاصة لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وصحة المرأة العربية للخروج بخطة عمل لتفعيل مبادرة المحفظة الوردية. كما نوهت الى أن الدورة (59) لمجلس وزراء الصحة العرب ستشهد إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، والتي تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها. حيث أبرزت الجائحة أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وبالتالي، ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. كما يتم خلال الاجتماع مناقشة البند الخاص بتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.