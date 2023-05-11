الرئيس الجزائرى يعزى فى استشهاد نقيب جيش خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 مايو 2023 09:29 مساءً - قدم الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، تعازيه لعائلة النقيب تناح محمد الذى استشهد فى اشتباك مع مجموعة إرهابية بنواحى ولاية تيسيمسيلت بغربى الجزائر.



كما أعرب رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أول السعيد شنقريحة، عن تعازيه لعائلة الشهيد النقيب متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.



وكان الجيش الجزائرى قد أعلن اليوم عن استشهاد ضابط برتية نقيب، والقبض على 4 إرهابيين، ومصادرة أسلحة خلال عملية بحث وتمشيط جرت أمس /الأربعاء/ فى إحدى المناطق بغربى البلاد.