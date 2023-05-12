تراجع أسعار الذهب الى 2010 دولار للأوقية

تراجع أسعار الذهب الى 2010 دولار للأوقيةتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، الا انها حافظت على سقف مرتفع بسبب المخاوف الاقتصادية المتعلقة بسقف الديون الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش، 0.3% إلى 2010.29 دولار للأونصة .. متراجعاً 0.3% خلال الأسبوع، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2015.00 دولار.

وارتفع الذهب أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية باعتباره ملاذا آمناً، بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.