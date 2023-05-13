الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال ستعصف باستقرار المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 12:29 مساءً - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين سيكون له تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة بأكملها.

وحمل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم الخطيرة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بسبب إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، وإصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس مع التوالي.

وأكد على أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، بسبب صمتها إزاء الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا على أرضه مهما كانت الضغوطات.