الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم الاجتماع 21 للفريق العربي المعني بمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 12:29 مساءً - تعقد إدارة شئون البيئة والارصاد الجوية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة" الاجتماع (21) للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي خلال الفترة 14-17 مايو 2023 بمقر الأمانة العامة.

وصرح سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، ويناقش العديد من البنود ومن أهمها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتي عقدت خلال عام 2022، والتحضير للدورة القادمة لتلك المؤتمرات، خاصاً وأن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمقرر عقدها خلال الفترة 2 – 13/12/2024.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذا الاجتماع ورشة عمل تدريبية للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.