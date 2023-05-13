وزيرا خارجية الجزائر وسوريا يبحثان موضوعات مدرجة بجدول أعمال القمة العربية المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 مايو 2023 10:26 مساءً - بحث وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، مع نظيره السورى، فيصل المقداد، عددا من النقاط الرئيسية المدرجة فى جدول أعمال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 19 مايو الجارى فى جدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عطاف اليوم / السبت/ مع وزير الخارجية السورى، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان لها.

وبحسب البيان، أتاح هذا الاتصال - الذي جاء عقب اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و الرئيس السورى بشار الأسد في 8 مايو الجاري - لوزيري خارجية البلدين مواصلة مشاوراتهم المتعلقة بجدول القمة العربية المقبلة.