الكويت واليابان تتفقان على إقامة شراكة استراتيجية شاملة بكافة المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 11:23 صباحاً - اتفقت الكويت واليابان على إقامة شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصحية والثقافية والعلمية والفنية والأكاديمية والطاقة المتجددة والنفط والبتروكيماويات، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز أمن الطاقة واستقرار تكلفتها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء خلال أعمال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين الكويت واليابان على مستوى وزارة الخارجية والتي انطلقت بالعاصمة طوكيو؛ حيث ترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا السفير سميح حيات بينما ترأس الجانب الياباني مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة الشرق الأوسط وإفريقيا السفير ناغاوكا كانسوكي.

وأعرب الجانبان عن طموحاتهما المشتركة بشأن مواصلة توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين في ضوء اهتمامهما بتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات المصالح والقدرات المشتركة.

وشهد الاجتماع بحث العلاقات المتميزة والمتنامية استراتيجيا بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل الجانبين وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان - خلال الجولة - القضايا الثنائية وسبل زيادة تنشيط الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتقنية ودفع التعاون والتنسيق الثنائي في كافة المجالات لآفاق أرحب، كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال شرق آسيا وخاصة التنسيق والتعاون بينهما في المحافل الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان حرصهما على التنسيق والتشاور بين وزارتي الخارجية من منطلق الأهمية التي توليها قيادتا وحكومتا البلدين لمتابعة آلية التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأوسع في إطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وفي ظل ما تتمتع به العلاقات التاريخية الكويتية واليابانية من مصداقية وثقة متبادلة.

وأشادا بمجلس رجال الأعمال الكويتي - الياباني الذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم أسواق البلدين.

ونوه الجانبان بأهمية المجلس كونه إحدى القنوات المهمة لتوسيع التعاون البناء بين مجتمعات الأعمال في البلدين مؤكدين رغبتهما المشتركة في استمرار عقد الاجتماع للمجلس خلال الفترة القادمة.

كما اتفق الجانبان على أهمية القطاع الصحي ومجالات التعاون الرئيسية بين البلدين والتي من الممكن التوسع فيها كونها من المجالات ذات الأولوية للتنمية وتبادل الخبرات بين الكويت واليابان وتعزيز النمو والاستدامة والتنافسية العالمية في هذا المجال فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات.