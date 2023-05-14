الأمانة العامة تنظم ورشة عمل حول ”اتفاقيات التجارة الإقليمية ومفاوضات الانضمام لمنظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 12:33 مساءً - ​استمرارا لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني للدول العربية وبصفة خاصة الدول الأقل نموا في مجال السياسات التجارية، تعقد إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "اتفاقيات التجارة الإقليمية ومفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية" خلال يومي 14 و15 مايو 2023 بمقر الأمانة العامة.

تهدف ورشة العمل إلى رفع قدرات المفاوضين وتعزيز قدرة المسؤولين التجاريين في كل من جمهورية العراق ودولة فلسطين ودولة ليبيا في مجال تحرير التجارة في الخدمات، حيث تتطرق ورشة العمل إلى عدد من المحاور ذات العلاقة بتحسين أداء الدول في وضع السياسات التجارية، وتفتتح ورشة العمل السيدة/ ميهو شيروتورى، رئيسة فرع أنظمة التجارة والخدمات والاقتصاد الإبداعي، بقسم التجارة الدولية والسلع، الأونكتاد، والدكتور/ بهجت أبو النصر - مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ويقدم عرضا حول مستجدات منظومة التكامل الاقتصادي العربي، تعقد الورشة على مدار يومين ويشارك فيها عددا من الخبراء الدوليين والإقليمين من ذوى الخبرة في مجال التجارة في الخدمات.

وتشهد الجلسة الأولى لورشة العمل إطلاق الإصدار الجديد المعد بواسطة الأونكتاد والذي يتضمن الموضوعات ذات الصلة بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس)، ومواد تدريبية حول مفاوضات الخدمات، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات السياساتية لدعم صناع القرار والمفاوضين العرب بشأن استراتيجيات التجارة في مفاوضات الخدمات والذي يقدم من خلال فريق الاونكتاد، بينما تتناول الجلسات التالية عدد من الموضوعات الهامة يقدمها مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة، كما ستمنح ورشة العمل فرصة للدول المشاركة في استعراض خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك استعراض متطلبات الدعم الفني في مراحل العمل القادمة، وذلك لمساعدتها في صياغة وتعديل جداول التزامات في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وبما ينعكس على تغير رؤية المراحل العمل القادمة لتلك الدول في مجال تحرير التجارة في الخدمات.