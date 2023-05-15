استشهاد شاب فلسطينى وإصابة آخر برصاص الاحتلال فى مخيم عسكر شرق نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 09:29 صباحاً - استشهد شاب فلسطينى، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس، بشمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيدا، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.