ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياًارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

وبحسب وكالة أنباء “رويترز” ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2018.20 دولار للأوقية.

وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.. غير أن الذهب فقد بعض بريقه بفعل صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل عملات رئيسية، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 24.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1052.44 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1518.06 دولار للأوقية.