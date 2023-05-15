مندوب فلسطين بالجامعة العربية: لجنة وزارية على هامش قمة جدة لبحث القضية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 05:23 مساءً - قال مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن لجنة وزارية ستعقد على هامش أعمال القمة العربية الـ32 بمدينة جدة السعودية، لبحث عدة ملفات مهمة تخص القضية الفلسطينية.. مؤكدا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى بالقمة العربية.

وأضاف العكلوك - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية ستترأسها الجزائر، باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية، وتضم: الأردن، فلسطين، مصر، المغرب، موريتانيا، لبنان، قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحشد الدعم الدولى اللازم، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولى للسلام وفق رؤية الرئيس محمود عباس.

ونوه إلى أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، سيترأس وفد بلاده خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة جدة.