تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم بعد إشارات من البنك المركزي الأمريكي حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.
وذكرت رويترز أن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولاراً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولاراً بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولاراً.
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