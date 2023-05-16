دوت الخليج -

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

تراجع مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم 1ر6 نقطة وبنسبة 0.13 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4709.72 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًتراجع مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم 1ر6 نقطة وبنسبة 0.13 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4709.72 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة ان قيمة التداول بلغت 3.810 ملايين ريال عماني، مرتفعة بنسبة 6ر111 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.071 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.82 مليار ريال عُماني.

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