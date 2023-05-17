استقرار اسعار الذهب

استقرار اسعار الذهبشهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا دون تغير يذكر في ظل قلق المستثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية صعدت 0.1 بالمئة لتصل إلى 1991.35 دولاراً للأوقية.

وشهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تغيراً طفيفاً لتصل إلى 1995.20 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية0.1 بالمئة إلى 23.76 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

كما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1063.71 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1505.93 دولارات.