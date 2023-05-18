اليابان تسجل عجزًا تجاريًا أقل من التوقعات في أبريل
سجلت اليابان عجزًا في ميزان تجارة السلع خلال أبريل الماضي بلغ 432.4 مليار ين "3.13 مليار دولار"، في حين كان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 613.8 مليار ين بعد عجز قيمته 755.1 مليار ين خلال مارس الماضي.
وبحسب وزارة المالية اليابانية، فقد زادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6 % سنويًا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 3% بعد تراجعها بنسبة 4.3% خلال الشهر السابق.
كما انخفضت الواردات بنسبة 2.3% سنويًا خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.3% بعد زيادتها بنسبة 7.3% خلال مارس الماضي.
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