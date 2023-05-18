مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" 1.5 نقطة وبنسبة 0.03 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4696.61 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4695.16 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم، إن قيمة التداول بلغت مليونًا و790 ألفًا و483 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 54.6 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت ثلاثة ملايين و943 ألفًا و558 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.016 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.64 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 507 آلاف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 28.34 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 245 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 13.66 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 263 ألف ريال عُماني وبنسبة 14.68 في المائة.