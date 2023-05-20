مؤشر بورصة مسقط يستأنف صعوده

مؤشر بورصة مسقط يستأنف صعودهاستأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده بعد أربعة أسابيع من الهبوط، وسط تحركات من قِبل البنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية لعقد صفقة اندماج جديدة في القطاع المصرفي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط أغلق بنهاية تداولات الخميس على 4696 نقطة؛ مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بنحو 30 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي صعودًا بـ56 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 47 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بتسع نقاط، وهبط المؤشر الشرعي إلى 470 نقطة مسجلًا تراجعًا أسبوعيًّا بثمان نقاط.

وارتفعت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 14.4 مليون ريال عُماني مقابل 13.5 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، مسجلة نموًّا بنسبة 6.4 في المائة، وبلغ إجمالي الصفقات المنفذة 2764 صفقة متراجعة بنسبة 20 في المائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 3487 صفقة.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 22 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية تراجعت أسعارها و21 ورقة مالية حافظت على مستوياتها السابقة.