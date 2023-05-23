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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 7.5 نقطة ليبلغ مستوى 6757.99 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المئة. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاضأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 7.5 نقطة ليبلغ مستوى 6757.99 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المئة. وتم تداول 151.5 مليون سهم عبر 10484 صفقة نقدية بقيمة 52.2 مليون دينار "نحو 158 مليون دولار". وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 12.9 نقطة ليبلغ مستوى 5395.8 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 47.2 مليون سهم عبر 2279 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار "نحو 25.4 مليون دولار". كما تراجع مؤشر السوق الأول 6.14 نقطة ليبلغ مستوى 7457.41 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 104.3 مليون سهم عبر 8205 صفقات بقيمة 43.7 مليون دينار "نحو 132.4 مليون دولار". في موازاة ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤشر "رئيسي 50" انخفض 28.6 نقطة ليبلغ مستوى 5346.14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.53 في المئة من خلال تداول 38.9 مليون سهم عبر 1769 صفقة نقدية بقيمة 8.11 مليون دينار "نحو 24.5 مليون دولار".

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