الدولار يرتفع لأعلى مستوى في شهرين

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في شهرينارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين اليوم الخميس، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

ولامست العملة الأمريكية مستوى 1.07425 دولار لليورو في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، وذلك للمرة الأولى منذ 24 مارس الماضي، وظلت مرتفعة مسجلة في أحدث تعاملات 1.0748 دولار، وفق رويترز.

كما سجل الدولار 139.66 ينا، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 30 نوفمبر الماضي.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو والين، أعلى مستوى في شهرين عند 104.01. فيما سجل اليوان الصيني مجددا أدنى مستوى في ستة أشهر بتراجعه إلى 7.0827 للدولار في الأسواق الخارجية.

وتأثر الدولار الأسترالي وسجل مستوى منخفضا جديدا هو الأدنى في ستة أشهر ونصف الشهر عند 0.6527 دولار. وهبط الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر مسجلا 0.6085 دولار.