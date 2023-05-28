مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 3ر11 نقطة وبنسبة 0.24 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4630.45 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4641.78 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و859 ألفًا و328 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 6ر14 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و176 ألفًا و752 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.076 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.64 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 257 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 13.82 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 513 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 61ر27 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 256 ألف ريال عُماني وبنسبة 13.79 في المائة.