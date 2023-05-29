انخفاض أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجع 0.1 بالمئة إلى 1944.09 دولاراً للأوقية ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة الماضي.
ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.26 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1023.83 دولاراً للأوقية وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1428.07 دولاراً للأوقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.