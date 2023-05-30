دوت الخليج -

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية. تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم بعد التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمائة لتصل إلى 57ر1938 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3ر0 بالمائة إلى 30ر1938 دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 7ر0 بالمائة إلى 03ر23 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 3ر0 بالمائة محققًا 27ر1027 دولار كما ارتفع البلاديوم 1ر1 بالمائة إلى 74ر1430 دولار.

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