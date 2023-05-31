ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1958.80 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ 17 مارس الماضي في وقت سابق اليوم، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1958 دولارا عند التسوية.
وانخفض الدولار من أعلى مستوياته في 10 أسابيع، ما زاد جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أسبوع واحد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.17 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 1018.44 دولاراً وانخفض البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1406.82 دولاراً.
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