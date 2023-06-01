بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاضأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 9.6 نقطة ليبلغ مستوى 6787.14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.14 في المائة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تداول 128.10 مليون سهم عبر 7809 صفقات نقدية بقيمة 37.4 مليون دينار ، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي ثلاث نقاط ليبلغ مستوى 5443.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المائة من خلال تداول 56.5 مليون سهم عبر 2473 صفقة نقدية بقيمة 12.12 مليون دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول 14.4 نقطة ليبلغ مستوى 7480.23 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المائة من خلال تداول 25.3 مليون سهم عبر 5336 صفقة بقيمة 25.3 مليون دينار.

وزاد مؤشر (رئيسي 50) 10.8 نقطة ليبلغ مستوى 5376.67 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 في المائة من خلال تداول 49.8 مليون سهم عبر 1897 صفقة نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار.