دوت الخليج -

الذهب يستقر بدعم من تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وسط تقييم المستثمرين لتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة. الذهب يستقر بدعم من تراجع الدولاراستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وسط تقييم المستثمرين لتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة. وبلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة)، والعقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولارًا، وفق رويترز. في المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 23.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.5 إلى 998.33 دولار، وأضاف البلاديوم 1.1% إلى 1376.41 دولار.

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