روسيا تحافظ على صدارة مصدري القمح بالعالم

روسيا تحافظ على صدارة مصدري القمح بالعالمحافظت روسيا على صدارة مصدري القمح في العالم، فيما صعدت إلى المرتبة الـ18 في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية.

صرحت بذلك نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو في الاجتماع الأخير لمجلس وزارة الزراعة الروسية.

وقالت المسؤولة ان "روسيا تشعر بالثقة في سوق الغذاء العالمي، كونها موردا مستقرا (للمواد الغذائية). لقد صعدنا إلى المرتبة 18 في التصنيف العالمي للدول المصدرة للأغذية. ونحن نحتل المرتبة الأولى في صادرات القمح".

ووفقاً للمسؤولة فإن جغرافية الصادرات الزراعية الروسية تغطي حوالي 160 دولة في العالم، وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً لدعم الصادرات الغذائية.

واوضحت انه "في العام الماضي، تلقت 412 شركة روسية دعما ماليا بقيمة سبعة مليارات روبل لسداد جزء من تكاليف شحن مواد غذائية تقدر بنحو ستة ملايين طن" .

وأضافت "وفي هذا العام ستتم زيادة التمويل لهذا الإجراء إلى 11 مليار روبل، وبالتالي سنتمكن من دعم تصدير المنتجات الزراعية بكمية لا تقل عن 7.3 مليون طن".

وقامت روسيا في العام 2022 بتحديث الرقم القياسي لحصاد الحبوب الإجمالي، تم حصاد ما مجموعه 157.676 مليون طن، بزيادة 29.9% عن العام 2021، وفيما يتعلق بالقمح تم حصاد 104.237 مليون طن بزيادة نسبيتها 37%.

ويتوقع ان يكون حصول روسيا من الحبوب خلال العام الجاري 2023م، 123 مليون طن، منها القمح 78 مليون طن.