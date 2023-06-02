أسعار الغذاء العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ عامين

أسعار الغذاء العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ عامينأعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، عن انخفاض أسعار الغذاء العالمية في مايو الماضي لأدنى مستوياتها في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًّا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وتعتبر قراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء النزاع العسكري الروسي الأوكراني.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت "الفاو" أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد في المائة عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيس زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.