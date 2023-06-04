بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 61.11 نقطة ليصل لمستوى 6848.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.90 في المئة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تداول 162.6 مليون سهم عبر 7703 صفقات نقدية بقيمة 52.8 مليون دينار "نحو 159.9 مليون دولار".

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 19.6 نقطة ليبلغ مستوى 5424.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.36 في المئة من خلال تداول 50.16 مليون سهم عبر 2343 صفقة نقدية بقيمة 5.5 مليون دينار "نحو 16.6 مليون دولار".

وزاد مؤشر السوق الأول 91.5 نقطة ليبلغ مستوى 7571.81 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.22 في المئة من خلال تداول 112.5 مليون سهم عبر 5160 صفقة بقيمة 47.3 مليون دينار "نحو 143.3 مليون دولار".

في موازاة ذلك انخفض مؤشر "رئيسي 50" 33.11 نقطة ليبلغ مستوى 5343.56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.62 في المئة من خلال تداول 45.4 مليون سهم عبر 2043 صفقة نقدية بقيمة 5.2 مليون دينار "نحو 15.7 مليون دولار".