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استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع دعم تراجع الدولار للمعدن الأصفر. استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولاراستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع دعم تراجع الدولار للمعدن الأصفر. وبحسب وكالة أنباء “رويترز” استقر الذهب في السوق الفورية عند 1963.83 دولار للأوقية، بينما بلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1980.20 دولار. وتراجع مؤشر الدولار قليلا مما يجعل الذهب أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 23.6131 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 1034.55 دولار وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1419.07 دولار.

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