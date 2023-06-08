الذهب يصعد مع هبوط الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بهبوط الدولار، في ظل ترقب المستثمرين مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عن رفع أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة أنباء" رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1946.47 دولار للأوقية ، بعدما تراجع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة .
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1961.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، علت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1394.91 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 104.02، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
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