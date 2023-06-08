مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 8.1 نقطة وبنسبة 0.17 في المائة اليوم الخميس، مغلقاً عند مستوى 4658.73 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4650.60 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم، إن قيمة التداول بلغت مليونين و728 ألفًا و570 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 22 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت ثلاثة ملايين و500 ألف و170 ريالًا عُمانيًّا.

وبحسب التقرير الصادر عن بورصة مسقط، فإن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.150 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.70 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 275 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 10.09 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 122 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 4.48 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 153 ألف ريال عُماني وبنسبة 5.61 في المائة.