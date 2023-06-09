انخفاض بأسعار الدولار

انخفاض بأسعار الدولارانخفض الدولار اليوم الجمعة، متأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما رفعت الزيادة في عدد طلبات الإعانة الأسبوعية في الولايات المتحدة الآمال بقرب وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها مع تحول التركيز إلى اجتماعات بنوك مركزية كبرى تعقد خلال أيام.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج" سجل مؤشر الدولار 103.41 نقطة في أحدث التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن فقد أكثر من 0.7 في المائة في الجلسة السابقة ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ أسابيع.

وسجل المؤشر انخفاضًا أسبوعيًّا بنسبة 0.6 في المائة ليتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس الماضي.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع ليصل عند 138.765 مقابل الين الياباني متأثرا بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكشفت بيانات عن ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي رغم أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع على الأرجح؛ لأن البيانات شملت عطلة رسمية ربما أدت لبعض التقلبات.

وكان ذلك كافيا لأن ينخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة؛ لأن المستثمرين اعتبروا البيانات إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.