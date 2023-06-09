الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعيةانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1964.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:04 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 في المائة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وحام مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة.. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1365.39 دولار.