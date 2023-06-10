ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 23.7 مليار ريال عُماني مسجلةً مكاسب أسبوعية بـ 27.5 مليون ريال عُماني، مستفيدةً من عودة الأسهم القيادية للصعود بعد تراجعها خلال الأسبوعين السابقين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، كشفت إحصاءات التداول الصادرة عن بورصة مسقط ارتفاع أسعار 23 ورقة مالية معظمها ضمن الأسهم القيادية.
واستأنف المؤشر الرئيسي صعوده بعد أسبوعين من الهبوط مرتفعًا 28 نقطة وأغلق على 4658 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أفضل صعود مرتفعًا 106 نقاط، وارتفع مؤشر القطاع المالي 31 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي مكاسب بأكثر من نقطتين.
وبلغت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 14.5 مليون ريال عُماني مقابل 16.1 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلةً تراجعًا بنسبة 9.8 في المائة، وتراجع عدد الصفقات المُنفَّذة بنسبة 24 في المائة من 2833 صفقة إلى 2153 صفقة.
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