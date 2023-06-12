انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1956.82 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1971.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.. وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6 في المائة إلى 1002.22 دولار.. وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.
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