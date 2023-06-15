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مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الخميس عند مستوى 4681.05 نقطة منخفضا بـ 6.01 نقطة وبنسبة 0.13 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4687.06 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الخميس عند مستوى 4681.05 نقطة منخفضا بـ 6.01 نقطة وبنسبة 0.13 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4687.06 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و323 ألفا و372 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 68.3 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7 ملايين و318 ألفا و11 ريالا عمانيا. وبحسب وكالة الأنباء العمانية أشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.011 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عماني.

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