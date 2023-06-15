الذهب عند أدنى مستوى في 3 أشهر

الذهب عند أدنى مستوى في 3 أشهرتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الخميس، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب وكالة أنباء “رويترز” انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1935.09 دولار للأوقية “الأونصة” مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1947.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو اثنين بالمئة إلى 23.4654 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 969.61 دولار، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة مسجلا 1371.44 دولار.