الذهب يرتفع مع ضعف الدولار
ارتفع الذهب اليوم الجمعة بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية هذا العام حدت من المكاسب.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1964.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش في طريقه للارتفاع 0.2% هذا الأسبوع. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1976.70 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار لكنه استقر بالقرب من أدنى مستوى له في شهر مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.01 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 986.59 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة أسبوعية.
وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1393.40 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل/نيسان.
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