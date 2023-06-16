حصاد 1400 هكتار من القمح والشعير في سوريا

حصاد 1400 هكتار من القمح والشعير في سورياأعلنت الحكومة السورية عن ارتفاع حصاد محصول القمح المروي في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي الى 1400 هكتار.

وذكر رئيس دائرة زراعة تدمر المهندس أحمد يوسف في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية سانا أن الخطة الزراعية لهذا الموسم في تدمر والتي تنفذ في منطقة البيارات الغربية تبلغ 2800 هكتار قمح مروي و140 هكتار شعير مروي.

وأشارت الوكالة الى ان عدد من المزارعين في منطقة البيارات الغربية عبروا عن ارتياحهم لتوفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة للحصادات والآليات لتسهيل حصاد الحبوب وتسويقها.

وأوضحوا بأنه نتيجة للأمطار الوفيرة لهذا العام كان الإنتاج جيداً في أراضيهم المزروعة، وأن توفير الأمان والحماية من قبل الجيش السوري ساعدهم على الإنتاج، وخاصة من خلال تفكيك الألغام التي زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم من المنطقة.