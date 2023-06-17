تراجع سعر الذهب الى اقل من 1968 دولار للأوقية

تراجع سعر الذهب الى اقل من 1968 دولار للأوقيةتراجع سعر الذهب الجمعة متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة وإشارات الفدرالي الأمريكي إلى مزيد من التشديد النقدي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1954.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1967.30 دولار.

وانخفض المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الخميس قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأميركية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الفدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأونصة، فيما لم يشهد البلاتين تغيرًا يذكر وسجل 985.55 دولار، واستقر ايضاً البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل .