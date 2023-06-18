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0.03 % ارتفاعا في مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأحد عند مستوى 4682.63 نقطة مرتفعا بـ1.6 نقطة وبنسبة 0.03 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4681.05 نقطة. 0.03 % ارتفاعا في مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأحد عند مستوى 4682.63 نقطة مرتفعا بـ1.6 نقطة وبنسبة 0.03 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4681.05 نقطة. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت 2.31 مليون ريال عماني، منخفضة بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 2.323 مليون ريال عماني. وأوضح التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.032 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.73 مليار ريال عماني.

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