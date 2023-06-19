ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي
ارتفع اليوان الصيني بشكل ملموس أمام الدولار في تعاملات اليوم الإثنين، بحسب نظام تداول النقد الأجنبي الصيني.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): إنَّ الدولار تراجع ليبلغ 1201ر7 يوان اليوم، وفقا للسعر الاسترشادي المركزي، في حين تسمح الصين بمساحة حركة قدرها اثنين في المائة صعودًا أو هبوطًا لسعر الصرف، مقارنة بالسعر الاسترشادي في التعاملات الفورية.
يذكر أنَّ السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات السوق.
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